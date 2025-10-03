Введите ваш ник на сайте
Мотор Люблин - Лех
Мотор Люблин - Лех: онлайн-трансляция 02 мая 2026
Мотор Люблин
02.05.2026, суббота, 19:00
Польша. Экстракласа, 31 тур
- : -
Не начался
Лех
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мотор Люблин - Лех
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Мотор Люблин
Лех
«Генк» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55
27 августа, 10:39
«Лех» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.59
21 августа, 08:37
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:08
«Лех» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 20:20
Польша. Экстракласа
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лехия
- : -
03.10.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Погонь
- : -
03.10.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 11 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
04.10.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 11 тур
Радомяк
- : -
04.10.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Арка
- : -
04.10.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лехия
- : -
03.10.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Погонь
- : -
03.10.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 11 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
04.10.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 11 тур
Радомяк
- : -
04.10.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Арка
- : -
04.10.2025
Краковия
Мотор Люблин
Лех
Польша. Экстракласа, 10 тур
Мотор Люблин
2 : 2
29.09.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 10 тур
Лех
2 : 2
28.09.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 6 тур
Ракув
2 : 2
24.09.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 9 тур
Заглембе
2 : 2
21.09.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 9 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 2
20.09.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 10 тур
Мотор Люблин
2 : 2
29.09.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 9 тур
Заглембе
2 : 2
21.09.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 8 тур
Мотор Люблин
1 : 1
14.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 7 тур
Гурник
0 : 1
30.08.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 6 тур
Корона
2 : 0
23.08.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 10 тур
Лех
2 : 2
28.09.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 6 тур
Ракув
2 : 2
24.09.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 9 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 2
20.09.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 8 тур
Лех
1 : 2
12.09.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 7 тур
Лех
2 : 1
31.08.2025
Видзев
Архив
