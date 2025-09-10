Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
ЧМ-2026
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ЧМ по футболу 2026
А4 - Мексика
А4 - Мексика: онлайн-трансляция 24 июня 2026
А4
24.06.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
- : -
Не начался
Мексика
Матч
Таблица
Статистика матча А4 - Мексика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
А4
Мексика
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
11 июля, 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
7 июля, 07:53
Прогноз на точный счeт матча США – Мексика: финал Кубка КОНКАКАФ, 7 июля 2025
6 июля, 12:21
США – Мексика: прогноз на матч 7 июля с 65% вероятностью захода ставки
6 июля, 09:32
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
11 июля, 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
7 июля, 07:53
Прогноз на точный счeт матча США – Мексика: финал Кубка КОНКАКАФ, 7 июля 2025
6 июля, 12:21
США – Мексика: прогноз на матч 7 июля с 65% вероятностью захода ставки
6 июля, 09:32
Больше новостей
Чемпионат мира
Все
Текущие
Будущие
Чемпионат мира. группа A, 1 тур
Мексика
- : -
11.06.2026
А2
Чемпионат мира. группа A, 1 тур
А3
- : -
11.06.2026
А4
Чемпионат мира. группа B, 1 тур
Канада
- : -
12.06.2026
В2
Чемпионат мира. группа D, 1 тур
США
- : -
12.06.2026
D2
Чемпионат мира. группа B, 1 тур
В3
- : -
13.06.2026
В4
Чемпионат мира. группа A, 1 тур
Мексика
- : -
11.06.2026
А2
Чемпионат мира. группа A, 1 тур
А3
- : -
11.06.2026
А4
Чемпионат мира. группа B, 1 тур
Канада
- : -
12.06.2026
В2
Чемпионат мира. группа B, 1 тур
В3
- : -
13.06.2026
В4
Чемпионат мира. группа D, 1 тур
США
- : -
12.06.2026
D2
Последние матчи
Все
А4
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
07.09.2025
Япония
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Мексика
1 : 0
03.07.2025
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
07.09.2025
Япония
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Мексика
1 : 0
03.07.2025
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: