Ноа - Урарту: онлайн-трансляция 18 октября 2025

Ноа
18.10.2025, суббота, 18:00
Армения. Премьер-лига, 10 тур
- : -
Не начался
Урарту
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Ноа - Урарту
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ноа
Урарту
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа, 01:11
1
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
28 августа, 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
28 августа, 08:45
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля, 09:45
«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Армения. Премьер-лига
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
- : -
29.09.2025
Арарат-Армения
Последние матчи
Ноа
Урарту
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
2 : 1
24.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Арарат-Армения
2 : 2
20.09.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Урарту
6 : 0
19.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ноа
3 : 1
14.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Урарту
2 : 3
14.09.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
2 : 1
24.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Арарат-Армения
2 : 2
20.09.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ноа
3 : 1
14.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Алашкерт
2 : 0
31.08.2025
Ноа
Лига конференций, 4 раунд
Ноа
3 : 2
28.08.2025
Олимпия
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Урарту
6 : 0
19.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Урарту
2 : 3
14.09.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Пюник
1 : 2
29.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
0 : 1
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Урарту
1 : 0
09.08.2025
Гандзасар
