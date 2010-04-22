Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен (Оденсе)

Гамбург - Фулхэм

22.04.2010, Четверг, 23:05 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: "НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Гамбург - Фулхэм
Первый матч:
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хапоэль ТА 6 4 0 2 13:8 +5 12
2. Гамбург 6 3 1 2 7:6 +1 10
3. Селтик 6 1 3 2 7:7 0 6
4. Рапид В 6 1 2 3 8:14 -6 5
...
  • Читайте нас: 