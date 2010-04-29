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Судьи
Главный судья:
Терье Хауге (Ульсвик)

Ливерпуль - Атлетико

29.04.2010, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Ливерпуль - Атлетико
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, четверг 23:05 Атлетико 1:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
4 тур
4 ноября, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Атлетико
3 тур
22 октября, среда 22:45 Атлетико 1:1 Ливерпуль
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