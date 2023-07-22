Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Градец-Кралове
Славия - Градец-Кралове: обзор матча 22 июля 2023
Славия
22.07.2023, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Градец-Кралове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Славия - Градец-Кралове
Новости команд
Все
Славия
Градец-Кралове
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
19 сентября, 20:33
Статистика Хайкина в дебютном матче Лиги чемпионов
18 сентября, 00:49
2
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира
17 сентября, 21:49
«Славия» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025
17 сентября, 18:35
«Славия» – «Буде-Глимт»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
16 сентября, 08:23
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славия
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
1 : 1
21.09.2025
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Лига чемпионов, 1 тур
Славия
2 : 2
17.09.2025
Буде-Глимт
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Градец-Кралове
2 : 1
14.09.2025
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
1 : 1
21.09.2025
Славия
Лига чемпионов, 1 тур
Славия
2 : 2
17.09.2025
Буде-Глимт
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
1 : 3
30.08.2025
Славия
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Славия
3 : 1
23.08.2025
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Градец-Кралове
2 : 1
14.09.2025
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Градец-Кралове
1 : 0
24.08.2025
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
3 : 2
16.08.2025
Градец-Кралове
Архив
