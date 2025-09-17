Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Велес Сарсфилд - Расинг Клуб
Велес Сарсфилд - Расинг Клуб: обзор матча 17 сентября 2025
Велес Сарсфилд
17.09.2025, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 24.09.2025
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес Сарсфилд - Расинг Клуб
Новости команд
Все
Велес Сарсфилд
Расинг Клуб
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2 сентября, 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
12 августа, 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2 августа, 18:59
Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
18 июня, 12:24
1
У «Спартака» потребовали агентскую комиссию в размере 2,5 миллиона
6 июня, 17:00
10
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2 сентября, 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
12 августа, 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2 августа, 18:59
«Аргентинский Иньеста» перешел в бразильский клуб вместо ЦСКА
5 июня, 09:50
«Пари НН» арендовал уругвайского нападающего
4 февраля, 22:22
1
Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
18 июня, 12:24
1
У «Спартака» потребовали агентскую комиссию в размере 2,5 миллиона
6 июня, 17:00
10
«Зенит» пытается сорвать трансфер «Спартака»
5 июня, 22:48
17
«Спартак» договорился о трансфере Мартирены на позицию Денисова
5 июня, 18:22
9
«Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены
5 июня, 11:22
4
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Последние матчи
Все
Велес Сарсфилд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 9 тур
Сан-Мартин
1 : 2
20.09.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 9 тур
Уракан
0 : 2
20.09.2025
Расинг Клуб
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 1
17.09.2025
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 8 тур
Уракан
0 : 0
13.09.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 8 тур
Расинг Клуб
2 : 0
13.09.2025
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 9 тур
Сан-Мартин
1 : 2
20.09.2025
Велес Сарсфилд
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 1
17.09.2025
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 8 тур
Уракан
0 : 0
13.09.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 7 тур
Велес Сарсфилд
3 : 0
31.08.2025
Ланус
Аргентина. Примера, 6 тур
Годой-Крус
0 : 2
25.08.2025
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 9 тур
Уракан
0 : 2
20.09.2025
Расинг Клуб
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 1
17.09.2025
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 8 тур
Расинг Клуб
2 : 0
13.09.2025
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 7 тур
Расинг Клуб
2 : 3
01.09.2025
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 6 тур
Архентинос Хуниорс
4 : 1
24.08.2025
Расинг Клуб
