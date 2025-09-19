Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
ЛДУ - Сан-Паулу
ЛДУ - Сан-Паулу: обзор матча 19 сентября 2025
ЛДУ
19.09.2025, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 26.09.2025
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЛДУ - Сан-Паулу
Новости команд
ЛДУ
Сан-Паулу
ЦСКА купил бразильского вингера
11 сентября, 22:47
2
Раскрыта итоговая сумма трансфера Кармо из «Сан-Паулу» в ЦСКА
11 сентября, 16:50
12
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
11 сентября, 15:00
Челестини сказал, сколько еще игроков нужно ЦСКА
10 сентября, 14:03
1
Новичок ЦСКА хочет выиграть еврокубок с командой
10 сентября, 09:46
1
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
9 октября 2024, 18:35
5
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Расинг Клуб
- : -
24.09.2025
Велес Сарсфилд
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
- : -
25.09.2025
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Сан-Паулу
- : -
26.09.2025
ЛДУ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
- : -
26.09.2025
Фламенго
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Расинг Клуб
- : -
24.09.2025
Велес Сарсфилд
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
- : -
25.09.2025
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Сан-Паулу
- : -
26.09.2025
ЛДУ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
- : -
26.09.2025
Фламенго
Последние матчи
ЛДУ
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 0
22.09.2025
Сан-Паулу
Эквадор. Серия А, 29 тур
ЛДУ
2 : 4
22.09.2025
Универсидад Католика
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
2 : 0
19.09.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 0
14.09.2025
Ботафого
Эквадор. Серия А, 28 тур
Либертад Лоха
0 : 1
13.09.2025
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 29 тур
ЛДУ
2 : 4
22.09.2025
Универсидад Католика
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
2 : 0
19.09.2025
Сан-Паулу
Эквадор. Серия А, 28 тур
Либертад Лоха
0 : 1
13.09.2025
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 27 тур
ЛДУ
1 : 1
31.08.2025
Макара
Эквадор. Серия А, 26 тур
Эль Насьональ
1 : 0
24.08.2025
ЛДУ
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 0
22.09.2025
Сан-Паулу
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
2 : 0
19.09.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 0
14.09.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
1 : 0
31.08.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
2 : 0
25.08.2025
Атлетико Минейро
