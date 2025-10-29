Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Шальке-04
Дармштадт - Шальке-04: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Дармштадт
29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Шальке-04
Матч
Личные встречи
Статистика матча Дармштадт - Шальке-04
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Дармштадт
Шальке-04
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
21 июня, 21:30
1
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
Рауль получил предложения от трех клубов
22 мая, 22:34
3
Тедеско отказал бывшему клубу
15 апреля, 14:49
2
Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике
24 февраля, 10:14
4
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
21 июня, 21:30
1
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая 2024, 18:34
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая 2024, 17:30
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая 2024, 10:57
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая 2024, 09:47
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
Рауль получил предложения от трех клубов
22 мая, 22:34
3
Тедеско отказал бывшему клубу
15 апреля, 14:49
2
Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике
24 февраля, 10:14
4
«Зенит» накануне навредил «Шальке», который отказался от «Газпрома» в 2022 году
4 февраля, 22:59
6
Больше новостей
Германия. Кубок
Последние матчи
Все
Дармштадт
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Локомотив
0 : 1
17.08.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
09.08.2025
Шальке-04
Архив
