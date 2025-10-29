Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Майнц
29.10.2025, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Штутгарт
Матч
Личные встречи
Статистика матча Майнц - Штутгарт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.80
Вчера, 11:08
«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
18 сентября, 08:44
«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
12 сентября, 09:47
«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.09
30 августа, 16:42
«Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
30 августа, 13:14
«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
12 сентября, 09:47
«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.09
30 августа, 16:42
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа, 01:11
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
28 августа, 20:50
«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
18 сентября, 08:44
«Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
30 августа, 13:14
«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85
29 августа, 11:45
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
28 августа, 20:44
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
Больше новостей
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 2 раунд
Последние матчи
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Майнц
4 : 1
28.08.2025
Русенборг
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
0 : 1
24.08.2025
Кельн
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
2 : 1
21.08.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
4 : 4
26.08.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Архив
