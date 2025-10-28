Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Эльверсберг
Герта - Эльверсберг: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Герта
28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Эльверсберг
Матч
Личные встречи
Статистика матча Герта - Эльверсберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Герта
Эльверсберг
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
Определился последний участник следующего розыгрыша Бундеслиги
27 мая, 00:12
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
«Байер» объявил о трансфере за 12 миллионов
1 мая, 14:11
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
16 января 2024, 17:55
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
«Байер» объявил о трансфере за 12 миллионов
1 мая, 14:11
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
16 января 2024, 17:55
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
12 октября 2023, 09:58
Определился последний участник следующего розыгрыша Бундеслиги
27 мая, 00:12
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Герта
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Эльверсберг
2 : 2
14.09.2025
Динамо
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
0 : 3
13.09.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 2
29.08.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Эльверсберг
2 : 1
22.08.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
0 : 3
13.09.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 2
29.08.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Пройссен
0 : 0
18.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 0
10.08.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Эльверсберг
2 : 2
14.09.2025
Динамо
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 2
29.08.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Эльверсберг
2 : 1
22.08.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1 раунд
Ульм 1846
0 : 1
17.08.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
