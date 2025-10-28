Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хайденхайм - Гамбург
Хайденхайм - Гамбург: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Хайденхайм
28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Гамбург
Матч
Статистика матча Хайденхайм - Гамбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Хайденхайм
Гамбург
«Гамбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.10
Вчера, 11:11
Вчера, 11:11
Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль
13 сентября, 21:38
13 сентября, 21:38
«Бавария» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
13 сентября, 18:20
13 сентября, 18:20
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
13 сентября, 15:20
13 сентября, 15:20
«Бавария» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.86
12 сентября, 09:51
12 сентября, 09:51
«Гамбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.10
Вчера, 11:11
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
13 сентября, 15:20
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.76
12 сентября, 09:44
12 сентября, 09:44
«Лейпциг» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.75
29 августа, 16:57
29 августа, 16:57
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.71
22 августа, 17:37
22 августа, 17:37
«Гамбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.10
Вчера, 11:11
Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль
13 сентября, 21:38
13 сентября, 21:38
«Бавария» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
13 сентября, 18:20
13 сентября, 18:20
«Бавария» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.86
12 сентября, 09:51
12 сентября, 09:51
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2 сентября, 10:10
2 сентября, 10:10
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
13.09.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хайденхайм
0 : 2
13.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 2
29.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хайденхайм
0 : 2
13.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хайденхайм
1 : 3
23.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
0 : 5
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Эльверсберг
1 : 2
26.05.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
13.09.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 2
29.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
1 : 2
16.08.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
18.05.2025
Гамбург
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
