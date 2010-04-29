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Динамо - Химик

29.04.2010, Четверг, 17:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Кубок, 50 тур Динамо - Химик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Химик 3:0 Динамо
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Динамо 3:1 Химик
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 1:2 Химик
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