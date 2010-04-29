Введите ваш ник на сайте

Факел - Локомотив

29.04.2010, Четверг, 18:30 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. Кубок, 50 тур Факел - Локомотив
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
21 тур
13 августа, четверг 19:00 Локомотив 0:0 Факел
5 тур
14 мая, четверг 18:30 Факел 0:1 Локомотив
...
  • Читайте нас: 