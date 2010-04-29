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Рязань - Калуга

29.04.2010, Четверг, 17:00 мск Рязань, стадион Центральный спортивный комплекс Россия. Кубок, 50 тур Звезда Рз - Калуга
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