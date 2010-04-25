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Кооператор - Текстильщик

25.04.2010, Воскресенье, 00:00 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 50 тур Кооператор - Текстильщик
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