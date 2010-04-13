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Генк - Шарлеруа

13.04.2010, Вторник, 22:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Чемпионат Бельгии, 4 тур Генк - Шарлеруа
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - B, 3 тур
10 апреля, суббота 22:00 Шарлеруа 1:2 Генк
22 тур
16 января, суббота 22:00 Шарлеруа 1:3 Генк
7 тур
18 сентября, пятница 22:30 Генк 1:2 Шарлеруа
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