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Шарлеруа - Генк

10.04.2010, Суббота, 22:00 мск Шарлеруа, стадион Стад дю Пэи де Шарлеруа Чемпионат Бельгии, 3 тур Шарлеруа - Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
16 января, суббота 22:00 Шарлеруа 1:3 Генк
7 тур
18 сентября, пятница 22:30 Генк 1:2 Шарлеруа
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