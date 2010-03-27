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Стандард - Шарлеруа

27.03.2010, Суббота, 22:30 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Чемпионат Бельгии, 1 тур Стандард - Шарлеруа
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
19 тур
4 февраля, четверг 22:30 Шарлеруа 2:3 Стандард
4 тур
21 августа, пятница 22:30 Стандард 1:1 Шарлеруа
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