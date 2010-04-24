Введите ваш ник на сайте

Брюгге - Локерен

24.04.2010, Суббота, 22:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Чемпионат Бельгии, 6 тур Брюгге - Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
17 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Локерен 0:1 Брюгге
2 тур
9 августа, воскресенье 22:30 Брюгге 2:0 Локерен
...
  • Читайте нас: 