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Вестерло - Брюгге

17.04.2010, Суббота, 22:00 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Чемпионат Бельгии, 5 тур Вестерло - Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 22:00 Брюгге 2:1 Вестерло
7 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Вестерло 1:4 Брюгге
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