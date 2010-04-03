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Мехелен - Локерен

03.04.2010, Суббота, 22:00 мск Мехелен, стадион Аргосстадион Чемпионат Бельгии, 2 тур Мехелен - Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Локерен 2:1 Мехелен
10 тур
3 октября, суббота 22:00 Мехелен 2:0 Локерен
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