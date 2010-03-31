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Вестерло - Мехелен

31.03.2010, Среда, 22:30 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Чемпионат Бельгии, 1 тур Вестерло - Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Мехелен
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Мехелен 4:1 Вестерло
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