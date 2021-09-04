Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славия С - ЦСКА 1948: онлайн-трансляция 28 февраля 2026

Славия С
28.02.2026, суббота, 18:00
Болгария. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
ЦСКА 1948
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Славия С - ЦСКА 1948
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Славия С
ЦСКА 1948
Российский футболист перешел в болгарский клуб
18 февраля, 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
23 января, 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
4 сентября 2021, 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
19 сентября 2020, 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2 мая 2017, 06:10
Российский футболист перешел в болгарский клуб
18 февраля, 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
23 января, 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
4 сентября 2021, 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
19 сентября 2020, 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2 мая 2017, 06:10
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Последние матчи
Все
Славия С
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 7 тур
Славия С
2 : 2
30.08.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
2 : 0
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 7 тур
Славия С
2 : 2
30.08.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
2 : 0
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 3 тур
Левски
2 : 0
03.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
15.08.2025
Монтана
Болгария. Первая лига, 4 тур
Добруджа
2 : 1
08.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
01.08.2025
Септември
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 