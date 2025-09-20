Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Левски
ЦСКА 1948 - Левски: онлайн-трансляция 21 февраля 2026
ЦСКА 1948
21.02.2026, суббота, 18:00
Болгария. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
Левски
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСКА 1948 - Левски
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ЦСКА 1948
Левски
«АЗ Алкмаар» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
28 августа, 19:20
«АЗ Алкмаар» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55
27 августа, 08:38
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
«Левски» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:43
«Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:50
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Последние матчи
ЦСКА 1948
Левски
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Лига конференций, 4 раунд
АЗ Алкмаар
4 : 1
28.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Лига конференций, 4 раунд
Левски
0 : 2
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
15.08.2025
Монтана
Болгария. Первая лига, 4 тур
Добруджа
2 : 1
08.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
01.08.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Лига конференций, 4 раунд
АЗ Алкмаар
4 : 1
28.08.2025
Левски
Лига конференций, 4 раунд
Левски
0 : 2
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
