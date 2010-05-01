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Гент - Кортрейк

01.05.2010, Суббота, 22:00 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Чемпионат Бельгии, 8 тур Гент - Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 1 тур
28 марта, воскресенье 20:00 Кортрейк 1:2 Гент
22 тур
15 января, пятница 22:30 Гент 2:2 Кортрейк
5 тур
29 августа, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Гент
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