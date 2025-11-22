Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - ЦСКА 1948
Арда - ЦСКА 1948: онлайн-трансляция 22 ноября 2025
Арда
22.11.2025, суббота, 18:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
- : -
Не начался
ЦСКА 1948
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арда - ЦСКА 1948
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
- : -
20.09.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
- : -
20.09.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Монтана
- : -
20.09.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 9 тур
Левски
- : -
20.09.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
- : -
20.09.2025
Черно Море
Последние матчи
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 7 тур
Арда
2 : 2
31.08.2025
Берое
Лига конференций, 4 раунд
Арда
1 : 2
28.08.2025
Ракув
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
2 : 0
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 7 тур
Арда
2 : 2
31.08.2025
Берое
Лига конференций, 4 раунд
Арда
1 : 2
28.08.2025
Ракув
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
2 : 0
25.08.2025
Арда
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
1 : 0
21.08.2025
Арда
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
15.08.2025
Монтана
Болгария. Первая лига, 4 тур
Добруджа
2 : 1
08.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
01.08.2025
Септември
Архив
