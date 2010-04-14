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Андерлехт - Кортрейк

14.04.2010, Среда, 22:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Чемпионат Бельгии, 5 тур Андерлехт - Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
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