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Брюгге - Гент

11.04.2010, Воскресенье, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Чемпионат Бельгии, 4 тур Брюгге - Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
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