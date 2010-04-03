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Андерлехт - Брюгге

03.04.2010, Суббота, 22:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Чемпионат Бельгии, 3 тур Андерлехт - Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
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