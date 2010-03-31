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Гент - Андерлехт

31.03.2010, Среда, 22:30 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Чемпионат Бельгии, 2 тур Гент - Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
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