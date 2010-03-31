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Брюгге - Кортрейк

31.03.2010, Среда, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Чемпионат Бельгии, 2 тур Брюгге - Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
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