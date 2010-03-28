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Кортрейк - Гент

28.03.2010, Воскресенье, 20:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Чемпионат Бельгии, 1 тур Кортрейк - Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
15 января, пятница 22:30 Гент 2:2 Кортрейк
5 тур
29 августа, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Гент
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