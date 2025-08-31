Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Спартак Сб
Железничар - Спартак Сб: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Железничар
31.08.2025, воскресенье, 22:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
- : -
Не начался
Спартак Сб
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Железничар - Спартак Сб
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Железничар
Спартак Сб
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
13 июля, 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
13 июля, 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
13 июля, 18:53
25
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
13 июля, 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
3 июля, 14:05
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
23 января, 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
7 января, 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
6 января, 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая 2024, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая 2024, 17:35
3
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
- : -
29.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
- : -
30.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
- : -
30.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
- : -
30.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
30.08.2025
Явор
Последние матчи
Все
Железничар
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак Сб
1 : 1
24.08.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 6 тур
Радник
1 : 2
24.08.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
3 : 0
17.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Чукарички
2 : 1
15.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
1 : 4
11.08.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак Сб
1 : 1
24.08.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Чукарички
2 : 1
15.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак Сб
1 : 1
09.08.2025
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
02.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 2 тур
Спартак Сб
1 : 3
27.07.2025
Войводина
Архив
