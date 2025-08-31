Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - ИМТ Белград
Напредак - ИМТ Белград: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Напредак
31.08.2025, воскресенье, 22:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
- : -
Не начался
ИМТ Белград
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Напредак - ИМТ Белград
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января 2024, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
18 декабря 2023, 18:47
5
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
16 декабря 2023, 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
14 декабря 2023, 19:25
Сербия. Суперлига
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
- : -
29.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
- : -
30.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
- : -
30.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
- : -
30.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
30.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
- : -
29.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
- : -
30.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
- : -
30.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
- : -
30.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
30.08.2025
Явор
Последние матчи
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
2 : 0
24.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 6 тур
Явор
0 : 0
22.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
5 : 1
18.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
0 : 0
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
1 : 4
11.08.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 6 тур
Явор
0 : 0
22.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
0 : 0
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 4 тур
Напредак
2 : 7
10.08.2025
Партизан
Сербия. Суперлига, 3 тур
Железничар
0 : 0
04.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Напредак
2 : 2
27.07.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
2 : 0
24.08.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
5 : 1
18.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
1 : 4
11.08.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Нови Пазар
1 : 2
04.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
1 : 3
27.07.2025
Чукарички
Архив
