Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался

Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях

«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу

Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»