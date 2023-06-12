Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оденсе - Мидтьюлланд: онлайн-трансляция 15 февраля 2026

Оденсе
15.02.2026, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 20 тур
- : -
Не начался
Мидтьюлланд
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Оденсе
Мидтьюлланд
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
1 апреля, 00:30
2
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
21 февраля, 00:56
4
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2 декабря 2021, 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
3 февраля 2020, 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
3 февраля 2020, 13:55
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
1 апреля, 00:30
2
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
21 февраля, 00:56
4
Больше новостей
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
- : -
31.08.2025
Копенгаген
Последние матчи
Все
Оденсе
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Лига Европы, 4 раунд
Мидтьюлланд
4 : 0
21.08.2025
КуПС
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 5
18.08.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 5
18.08.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
3 : 2
11.08.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
3 : 1
27.07.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
Лига Европы, 4 раунд
Мидтьюлланд
4 : 0
21.08.2025
КуПС
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 