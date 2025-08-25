«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

«Базель» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.50

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62

Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет

Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне