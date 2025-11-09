Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фредерисия - Виборг: онлайн-трансляция 09 ноября 2025

Фредерисия
09.11.2025, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
- : -
Не начался
Виборг
Матч Таблица
Статистика матча Фредерисия - Виборг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фредерисия
Виборг
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Больше новостей
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
- : -
31.08.2025
Копенгаген
Последние матчи
Все
Фредерисия
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 3
17.08.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 3
17.08.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 3 тур
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
3 : 1
27.07.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
2 : 3
18.07.2025
Копенгаген
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 