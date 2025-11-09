Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Копенгаген
Вайле - Копенгаген: онлайн-трансляция 09 ноября 2025
Вайле
09.11.2025, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
- : -
Не начался
Копенгаген
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вайле - Копенгаген
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Вайле
Копенгаген
«Базель» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 20:50
«Базель» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.50
20 августа, 07:58
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
12 июня, 12:14
9
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
27 мая, 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля, 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
31 марта, 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
18 марта, 08:23
Больше новостей
Дания. Суперлига
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
- : -
31.08.2025
Копенгаген
Последние матчи
Вайле
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель
1 : 1
20.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель
1 : 1
20.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Архив
