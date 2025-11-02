Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Копенгаген - Фредерисия: онлайн-трансляция 02 ноября 2025

Копенгаген
02.11.2025, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 14 тур
- : -
Не начался
Фредерисия
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Копенгаген - Фредерисия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Копенгаген
Фредерисия
«Базель» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 20:50
«Базель» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.50
20 августа, 07:58
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
«Базель» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 20:50
«Базель» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.50
20 августа, 07:58
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
Больше новостей
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
- : -
25.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
- : -
29.08.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
- : -
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
- : -
31.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
- : -
31.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
- : -
31.08.2025
Копенгаген
Последние матчи
Все
Копенгаген
Фредерисия
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель
1 : 1
20.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель
1 : 1
20.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 