Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет

«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62

«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне

Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет

«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62

«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб

Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)