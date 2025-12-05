«Ференцварош» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 9.00

«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82

«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35

«Спартак» не заинтересован в гвинейском вингере

«Спартак» и еще два клуба РПЛ следят за 19-летним вингером, играющим в Азербайджане

Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций