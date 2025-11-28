Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Габала - Араз-Нахичевань
Габала - Араз-Нахичевань: онлайн-трансляция 28 ноября 2025
Габала
28.11.2025, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
- : -
Не начался
Араз-Нахичевань
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Габала - Араз-Нахичевань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Габала
Араз-Нахичевань
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
14 декабря 2024, 17:31
5
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
16 июня 2017, 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
8 декабря 2016, 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
24 ноября 2016, 20:53
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
16 июня 2017, 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
8 декабря 2016, 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
24 ноября 2016, 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
3 ноября 2016, 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
21 октября 2016, 09:16
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
14 декабря 2024, 17:31
5
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Нефтчи
- : -
29.08.2025
Туран Товуз
Последние матчи
Габала
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Зиря
1 : 1
19.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Карван
1 : 1
15.08.2025
Габала
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Карван
1 : 1
15.08.2025
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Зиря
1 : 1
19.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 2 раунд
Араз-Нахичевань
2 : 1
24.07.2025
Арис
Архив
