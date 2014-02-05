Сумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»

Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль

Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»

Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году