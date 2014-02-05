Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Ред Стар - Ле Ман
Ред Стар - Ле Ман: онлайн-трансляция 27 февраля 2026
Ред Стар
27.02.2026, пятница, 18:00
Франция. Лига 2, 25 тур
- : -
Не начался
Ле Ман
Матч
Таблица
Статистика матча Ред Стар - Ле Ман
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ред Стар
Ле Ман
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
5 февраля, 09:49
1
5 февраля, 09:49
1
Сумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
5 февраля, 09:10
14
5 февраля, 09:10
14
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
5 февраля, 01:08
1
5 февраля, 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс'' вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
4 февраля, 23:20
4 февраля, 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
4 февраля, 20:33
1
4 февраля, 20:33
1
Кубок Франции. «Лион» обыграл «Ред Стар» по пенальти и вышел в четвертьфинал
8 апреля 2021, 23:09
8 апреля 2021, 23:09
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
9 марта 2021, 08:31
Источник: «Краснодар» интересуется хавбеком «Ред Булл Зальцбург» Лазаро
1 июля 2017, 21:44
5
1 июля 2017, 21:44
5
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
5 февраля, 09:49
1
Сумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
5 февраля, 09:10
14
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
5 февраля, 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
4 февраля, 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
4 февраля, 20:33
1
Франция. Лига 2
Франция. Лига 2, 3 тур
Труа
- : -
23.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 3 тур
Генгам
- : -
23.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 3 тур
Булонь
- : -
23.08.2025
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 3 тур
По
- : -
25.08.2025
Реймс
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
- : -
29.08.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 3 тур
Труа
- : -
23.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 3 тур
Генгам
- : -
23.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 3 тур
Булонь
- : -
23.08.2025
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 3 тур
По
- : -
25.08.2025
Реймс
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
- : -
29.08.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 4 тур
Лаваль
- : -
29.08.2025
Клермон
Франция. Лига 2, 4 тур
Дюнкерк
- : -
29.08.2025
Труа
Франция. Лига 2, 4 тур
Нанси
- : -
29.08.2025
По
Последние матчи
Франция. Лига 2, 3 тур
Ле Ман
1 : 0
22.08.2025
Бастия
Франция. Лига 2, 2 тур
Ле Ман
1 : 2
18.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 2 тур
Ред Стар
1 : 3
15.08.2025
Амьен
Франция. Лига 2, 1 тур
Монпелье
1 : 1
09.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 1 тур
Генгам
3 : 3
09.08.2025
Ле Ман
Франция. Лига 2, 2 тур
Ред Стар
1 : 3
15.08.2025
Амьен
Франция. Лига 2, 1 тур
Монпелье
1 : 1
09.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 34 тур
Ред Стар
1 : 1
10.05.2025
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 33 тур
Кан
1 : 1
02.05.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 32 тур
Ред Стар
1 : 1
25.04.2025
Клермон
Франция. Лига 2, 3 тур
Ле Ман
1 : 0
22.08.2025
Бастия
Франция. Лига 2, 2 тур
Ле Ман
1 : 2
18.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 1 тур
Генгам
3 : 3
09.08.2025
Ле Ман
Франция. Третья лига, 34 тур
Ле Ман
2 : 0
16.05.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 33 тур
Конкарно
5 : 2
09.05.2025
Ле Ман
