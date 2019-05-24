Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Реймс
Гренобль - Реймс: онлайн-трансляция 13 февраля 2026
Гренобль
13.02.2026, пятница, 18:00
Франция. Лига 2, 23 тур
- : -
Не начался
Реймс
Матч
Таблица
Статистика матча Гренобль - Реймс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гренобль
Реймс
Больше новостей
Франция. Лига 2
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Гренобль
Реймс
