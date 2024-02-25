Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Булонь
Генгам - Булонь: онлайн-трансляция 02 января 2026
Генгам
02.01.2026, пятница, 18:00
Франция. Лига 2, 18 тур
- : -
Не начался
Булонь
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Генгам - Булонь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Генгам
Булонь
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
10 мая, 20:45
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
Игрока «Бордо» ввели в кому после столкновения в матче с «Генгамом»
25 февраля 2024, 11:10
Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев
13 мая 2023, 21:55
4
ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном
21 августа 2021, 09:39
4
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
25 августа 2016, 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
1 мая 2016, 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
21 января 2016, 01:07
Франция. Лига 2
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 2, 3 тур
Труа
- : -
23.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 3 тур
Генгам
- : -
23.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 3 тур
Булонь
- : -
23.08.2025
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 3 тур
По
- : -
25.08.2025
Реймс
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
- : -
29.08.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 3 тур
Труа
- : -
23.08.2025
Монпелье
Франция. Лига 2, 3 тур
Генгам
- : -
23.08.2025
Ред Стар
Франция. Лига 2, 3 тур
Булонь
- : -
23.08.2025
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 3 тур
По
- : -
25.08.2025
Реймс
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
- : -
29.08.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 4 тур
Лаваль
- : -
29.08.2025
Клермон
Франция. Лига 2, 4 тур
Дюнкерк
- : -
29.08.2025
Труа
Франция. Лига 2, 4 тур
Нанси
- : -
29.08.2025
По
Все
Генгам
Булонь
Все
Генгам
Булонь
Франция. Лига 2, 2 тур
Реймс
1 : 0
16.08.2025
Генгам
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
1 : 0
15.08.2025
Булонь
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
09.08.2025
Бастия
Франция. Лига 2, 1 тур
Генгам
3 : 3
09.08.2025
Ле Ман
Франция. Лига 2, Переходные матчи
Клермон
1 : 2
25.05.2025
Булонь
Франция. Лига 2, 2 тур
Реймс
1 : 0
16.08.2025
Генгам
Франция. Лига 2, 1 тур
Генгам
3 : 3
09.08.2025
Ле Ман
Франция. Лига 2, 34 тур
По
1 : 3
10.05.2025
Генгам
Франция. Лига 2, 33 тур
Генгам
2 : 2
02.05.2025
Бастия
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
1 : 0
15.08.2025
Булонь
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
09.08.2025
Бастия
Франция. Лига 2, Переходные матчи
Клермон
1 : 2
25.05.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 34 тур
Булонь
1 : 1
16.05.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Дижон
0 : 3
09.05.2025
Булонь
