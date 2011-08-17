«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72

«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85