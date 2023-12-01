Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Гронинген - Гоу Эхед Иглс: онлайн-трансляция 11 апреля 2026
Гронинген
11.04.2026, суббота, 18:00
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 мая, 09:57
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
20 мая, 10:30
Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: Эредивизи,14 мая 2025
13 мая, 11:43
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:17
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:17
Прогноз на точный счет матча «АЗ Алкмар» – «Гронинген»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 18:02
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:19
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
22 апреля, 13:09
История лучшего бомбардира РПЛ: рос в трущобах, учился у Бергкампа и ел шашлыки в ресторанах Адлера
1 декабря 2023, 14:00
4
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 мая, 09:57
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
20 мая, 10:30
Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: Эредивизи,14 мая 2025
13 мая, 11:43
Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 16:16
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
- : -
24.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
- : -
24.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
- : -
17.09.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 2
14.05.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
11.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
14.05.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
