Хераклес - Утрехт: онлайн-трансляция 07 марта 2026

Хераклес
07.03.2026, суббота, 18:00
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
- : -
Не начался
Утрехт
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Хераклес - Утрехт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Хераклес
Утрехт
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
17 августа, 20:40
11
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:56
Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:11
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
22 апреля, 13:09
«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
15 февраля 2022, 22:58
Меркель может перейти в «Локомотив»
20 мая 2020, 20:19
18
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
- : -
24.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
- : -
24.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
- : -
17.09.2025
Фортуна
Последние матчи
Хераклес
Утрехт
Лига Европы, 4 раунд
Зриньски
0 : 2
21.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
1 : 2
09.05.2025
Хераклес
